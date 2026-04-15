El diputado nacional por Santa Cruz Jairo Guzmán calificó como “muy positivo! el escenario actual del país y aseguró que Argentina proyecta hoy una imagen renovada frente al mundo. Durante su participación en la AmCham Summit 2026, resaltó el interés internacional, el rol estratégico de las inversiones y el potencial en sectores claves como la energía, subrayando que “todos coinciden que es una oportunidad única para Argentina”.
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