Jairo Guzmán: “La Libertad Avanza cada vez está mejor en Santa Cruz”

Con gran afluencia de público, se desarrolla la 93° Exposición Ganadera y la 58° Comercial e Industrial en la Sociedad Rural de Río Gallegos. Este viernes, el diputado nacional Jairo Guzmán recorrió la muestra y expresó: “Estoy muy contento de estar en la Rural en una nueva exposición, escuchando a los productores y a los vecinos. Hay mucha gente”.

En el plano legislativo, celebró la aprobación del Régimen Penal Juvenil y la Reforma Laboral, y sostuvo que la baja de edad de imputabilidad “es un avance importantísimo en el tema de seguridad”. Señaló que existe una “creciente ola de inseguridad”, incluso en localidades de Santa Cruz como Caleta Olivia y Río Gallegos.

“La ley busca desanimar a los jóvenes a que cometan delitos. Son delitos gravísimos. La juventud que tome la decisión de cometerlos va a tener todo el peso de la ley como si fuese un adulto”, afirmó. Además, remarcó: “Las condiciones no te hacen delincuente” y consideró que el trabajo educativo y preventivo corresponde a las provincias.

Sobre la modificación de la ley de Glaciares, que cuenta con media sanción, aseguró que dará “un dinamismo muy grande a la economía de las provincias” y que permitirá reglas claras para invertir, además de otorgar autonomía para realizar estudios de impacto ambiental y delimitar zonas.

En cuanto a la Reforma Laboral, sostuvo que el sistema anterior no contemplaba al casi 50% de trabajadores en la informalidad y que la nueva ley busca incluirlos en un esquema regulado que también aporte al sistema previsional.

De cara a la apertura de sesiones ordinarias, confirmó reuniones partidarias y una cena con el presidente Javier Milei, y aseguró que en Santa Cruz “hay una gran expectativa con respecto a La Libertad Avanza” y que el espacio sigue creciendo en la provincia.