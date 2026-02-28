Jairo Guzmán: “Me preocupa que un gobierno comunista tenga bases en Santa Cruz”

El diputado nacional Jairo Guzmán expresó su preocupación ante versiones sobre la posible presencia de bases chinas en Río Gallegos y pidió que se investigue cómo se habrían instalado y bajo qué marco legal.

“Personalmente tengo grandes preocupaciones. Como santacruceño me parece una locura; ayer vi una noticia —cuya veracidad hay que confirmar— que indicaba la presencia de bases chinas en Río Gallegos”, afirmó.

Guzmán sostuvo que, de confirmarse, las autoridades provinciales “deberían actuar firmemente para determinar cómo se instalaron, bajo qué principio de legalidad y corregir la situación si no están en condiciones de permanecer”.

Además, adelantó que realizarán un pedido de informes: “Es obligación del Estado provincial actuar. Por nuestra parte, realizaremos un pedido de informes porque es inaudito”.

“Me preocupa mucho, como santacruceño y como liberal, que un gobierno comunista tenga bases en el territorio de Santa Cruz. No estoy de acuerdo”, remarcó, y pidió conocer “por qué, con qué sentido y qué intereses llevaron a los políticos a autorizar esto”.