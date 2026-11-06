Jairo Guzmán, sobre la visita del papa: “Es histórica”

Luego de la firma del acuerdo entre la UOCRA y la UTE para continuar con la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, el diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, habló en exclusiva con La Opinión Austral.

En este marco, se refirió a la visita del Papa y consideró que se trata de un acontecimiento histórico para el país. Si bien aclaró que no profesa la fe católica, destacó la importancia institucional de la llegada del pontífice. “Creo que es muy importante, es histórica, la visita del Papa a la Argentina“, manifestó.

En cuanto a sus expectativas, expresó: “Esperemos que esto también colabore en la construcción de un país que defienda los valores de la familia, los valores de la vida, de la propiedad privada, que son valores judeocristianos tan importantes que fundaron nuestra nación”.