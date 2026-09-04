Javier Milei anunció una nueva base naval en Tierra del Fuego

Javier Milei anunció que firmará un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el objetivo prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego.

Según explicó, la medida también busca incrementar las capacidades argentinas en telecomunicaciones. El Presidente sostuvo que la nueva base convertirá a Tierra del Fuego en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur”.

Además, Milei adelantó que enviará al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

La iniciativa contempla modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los proveedores de estos proyectos también recibirían las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran.

Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado, y se prevé, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia.