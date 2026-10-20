Javier Milei en la Expo Oil & Gas: discursos sobre Vaca Muerta, energía y un fuerte cruce mediático

En la emisión de “La Mañana de LU12” se analizaron las declaraciones del presidente Javier Milei durante su participación en la Expo Oil & Gas realizada en Neuquén junto al gobernador Rolando Figueroa. En primera instancia, el mandatario nacional se refirió al crecimiento de Vaca Muerta y al desarrollo del sector energético e hidrocarburífero en provincias como Río Negro, Catamarca, San Juan y Salta, afirmando: “Se terminó la era del potencial. Si en 2023 éramos un montón de promesas, hoy somos un montón de realidades. Fuimos bendecidos por Dios con una tierra rica, mientras los políticos que jugaban a ser Dios hicieron lo imposible para que fuéramos una sociedad pobre”. En ese contexto, añadió: “Podemos hacer que florezcan mil vacas muertas a lo largo y ancho del país. No hemos venido aquí para durar y transcurrir y no le tenemos miedo a la grandeza. Vamos a convertir a la Argentina en una potencia energética”. Posteriormente, el debate periodístico abordó las polémicas expresiones del jefe de Estado al cuestionar los informes de consultoras y medios sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Respecto a la afirmación de que dos tercios de la población no llegan a fin de mes ni al día 20, Milei aseveró: “Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta? ¿Ustedes se dan cuenta que contestarse esa pregunta, se dan cuenta que la frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa?”. Ante estas declaraciones, en el piso del programa se reflexionó sobre la utilización de tarjetas de crédito y del endeudamiento cotidiano para cubrir gastos esenciales y alimentos durante los últimos días de cada mes.