Javier Milei inauguró el Argentina Week 2026 y cruzó a empresarios en Nueva York

El presidente Javier Milei inauguró el Argentina Week en Nueva York con un fuerte discurso ante inversores y referentes del sistema financiero internacional, donde lanzó duras críticas contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

Durante su exposición en la sede de JPMorgan, el mandatario los calificó como “empresarios prebendarios” y los acusó de haber actuado “en connivencia con políticos ladrones”. Según afirmó, ese modelo de relación entre empresarios y política “se terminó”.

Milei también apuntó directamente contra Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate. Sostuvo que el empresario habría advertido sobre despidos masivos si el Gobierno modificaba el esquema de protección para la industria del aluminio.

“Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle… y nos tiró 920 trabajadores a la calle. Esto no es un juego de niños”, afirmó el Presidente durante su discurso.

El Argentina Week reúne durante 48 horas a más de 200 banqueros, fondos de inversión y ejecutivos de compañías globales con el objetivo de presentar el rumbo económico del Gobierno argentino y promover inversiones en el país.