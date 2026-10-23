Jonatan Viale ganó con “Pan y Circo” y habló con La Opinión Austral

El periodista fue distinguido por su programa de Radio Rivadavia y, al recordar el momento de recibir el premio, reveló en quién pensó primero: “A mi papá”, en referencia a Mauro Viale.

“La radio es todo”, afirmó, y destacó la felicidad de trabajar en equipo. También recordó a sus referentes, entre ellos su padre, Jorge Lanata, Oscar “El Negro” González Oro y Chiche Gelblung.

Al hablar de las enseñanzas que dejaron estas figuras, resaltó el sacrificio, el compromiso con el trabajo, el esfuerzo y la importancia de construir un buen equipo. “Tenemos que aprender mucho de los irremplazables”, expresó.

Además, analizó la situación política y económica del país y reconoció que no tiene certezas sobre lo que puede ocurrir en las próximas elecciones.

Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Pose (@cami_fp), presentes en la cobertura especial.