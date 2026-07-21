Jorge Bilbao habló en La Mañana de LU12 sobre el dramático rescate de su hermano en Las Heras

El periodista de La Opinión Austral en Las Heras y hermano de José Bilbao contó en la mañana de LU12 AM680 el estremecedor relato del hombre rescatado en la nieve, tras permanecer casi dos días aislado junto a su pareja en la zona de Cerro Piedra.

José Bilbao explicó que pudieron pedir ayuda gracias a una antena satelital. “Si esto le pasa a alguien que no tenga comunicación, corre peor suerte”, advirtió al recordar las horas de incertidumbre y las temperaturas de hasta -22°C.

El operativo de rescate fue realizado por efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, junto a personal de Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial, que lograron llegar hasta la camioneta donde permanecía la pareja.

Ya a salvo, Bilbao agradeció el trabajo de los equipos de rescate y dejó una recomendación para quienes deban transitar por caminos rurales durante el invierno: si no es una urgencia, es preferible no arriesgarse.