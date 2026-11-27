Jorge Brito habló en estancia Coy Aike sobre recesión, tipo de cambio y el escenario actual

En el marco de una cobertura en la estancia Coy Aike, ubicada a unos 80 kilómetros de Río Gallegos y cerca del río Coig, el equipo de La Mañana de LU12 dialogó con el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, quien encabezó un encuentro anual con clientes y empresarios de la región, al que también asistió el gobernador Claudio Vidal. Durante la entrevista, Brito abordó el panorama económico, el ajuste fiscal, la situación en la microeconomía y las versiones sobre una eventual participación política. Al referirse al escenario nacional, sostuvo: “La situación es compleja, son datos objetivos de la realidad, hay un una fuerte de recesión, de estancamiento, una lucha contra la inflación que vino bajando fuertemente y que creo que es reconocido por la gente, creo que esa lucha de acá hacia adelante se le va a hacer más complejo”. También señaló que los factores externos influyen en el país: “Cada vez que veo más en que lo que pasa en el mundo tiene mucha relevancia en la economía local y que lamentablemente un momento favorable que tuvimos hasta hace algunos meses atrás, hoy con la devaluación de Brasil, con la derrota de Trump en Estados Unidos, eso complejiza el escenario en Argentina”. Pese al diagnóstico de corto plazo, afirmó: “Sigo creyendo que Argentina es el mejor país del mundo para invertir, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Yo sigo creyendo en Argentina en el largo plazo, pero bueno, vamos a tener un corto plazo en la cual nos vamos a tener que ajustar todos los cinturones”. Sobre el reordenamiento macroeconómico y el impacto cotidiano, expresó: “Siempre que uno hace un ajuste fiscal, eso trae aparejado o un reordenamiento de la macro, siempre eso trae aparejado cuestiones en la micro, o sea, la baja de la inflación casi siempre viene acompañado porque el nivel de actividad disminuya”. Asimismo, advirtió: “Indudablemente creo que hay que prestarle mucho más atención a la micro, creo que este tipo de cambio va a complejizar cuestiones que generan mucho empleo como es el turismo, sectores industriales”. Respecto de las versiones sobre una candidatura, indicó que hoy no está trabajando en una postulación específica, aunque manifestó su interés en el futuro del país: “Por lo menos hoy no es algo que yo esté haciendo trabajando en política para una candidatura, pero sí pensando en lo que pase a futuro en Argentina, es algo que me interesa”. En el pase del programa también se analizaron las lecturas del llamado círculo rojo, el debate sobre mantener el modelo económico con distintos dirigentes y la agenda electoral hacia el próximo año.