Jorge García Cuerva, sobre la visita del papa: “Hay mucha esperanza y alegría”

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En la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) tuvo lugar el Encuentro Internacional “El papa León XIV en América Latina”, un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos actuales de la región a la luz de la reciente encíclica Magnifica Humanitas.

En la oportunidad, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, habló con La Opinión Austral y remarcó: “Hay mucha esperanza y alegría por el encuentro con el Santo Padre”.