Jorge Macri respaldó al Gobierno en el Council of the Americas y anticipó su reelección

Durante el desarrollo de la 23° edición de la conferencia del Council of the Americas en Buenos Aires, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio sus impresiones sobre el panorama político y económico nacional. El mandatario de la Ciudad remarcó su respaldo al rumbo de las políticas nacionales y el papel del PRO para acompañar las transformaciones principales.En sus declaraciones, confirmó sus intenciones de buscar la reelección al frente de la gestión de CABA y repasó las principales medidas implementadas en la jurisdicción.