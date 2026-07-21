José Honorio Ortega: el recuerdo de su hija Melissa el día que habría cumplido 63 años

En el día en que José Honorio Ortega habría cumplido 63 años, Melissa Ortega, una de sus hijas, habló con LU12 AM680 y recordó cómo fue crecer con la historia de un padre al que nunca pudo conocer, pero cuya memoria marcó su vida para siempre.

Melissa contó que recién a los 19 años comenzó a reconstruir el vínculo con la familia Ortega y que, con el paso del tiempo, pudo viajar a las Islas Malvinas, conocer el lugar donde descansan los restos de su padre y escuchar los testimonios de excombatientes que lucharon junto a él.

“Tenemos que hacer las cosas bien porque venimos de una persona muy importante”, expresó con emoción. También recordó que hoy mantiene un fuerte vínculo con veteranos de guerra y que transmite la historia de su padre a sus hijos y a las nuevas generaciones.

José Honorio Ortega cayó en combate el 28 de mayo de 1982, durante la Batalla de Pradera del Ganso, con apenas 18 años. Su legado continúa presente en la memoria de Santa Cruz y en el orgullo de su familia.