Tras el cierre de la diputada Ana María Ianni, José Luis Garrido solicitó una interrupción y protagonizó un fuerte cruce con el titular de la Cámara, Martín Menem, al responder a los dichos de la legisladora.
“Hay una doble vara y una doble moralidad”, lanzó. En ese marco, cuestionó planteos vinculados con la gestión ambiental en El Calafate: “Están entregando terrenos sin servicios. Por ahí el diputado preopinante (por Máximo Kirchner) se olvidó de su terreno, donde construyó un hotel con plata de todos los argentinos”.
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