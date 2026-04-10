José Luis Garrido denunció una “doble moralidad” durante el debate por la ley de glaciares

Tras el cierre de la diputada Ana María Ianni, José Luis Garrido solicitó una interrupción y protagonizó un fuerte cruce con el titular de la Cámara, Martín Menem, al responder a los dichos de la legisladora.

“Hay una doble vara y una doble moralidad”, lanzó. En ese marco, cuestionó planteos vinculados con la gestión ambiental en El Calafate: “Están entregando terrenos sin servicios. Por ahí el diputado preopinante (por Máximo Kirchner) se olvidó de su terreno, donde construyó un hotel con plata de todos los argentinos”.