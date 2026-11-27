Juan Carlos Montoya, presidente de Escorpión: “El domingo vamos a seguir haciendo historia”

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Juan Carlos Montoya, presidente de Escorpión FC, dialogó con La Opinión Austral en la previa del decisivo encuentro frente a la CAI y compartió sus sensaciones tras el histórico triunfo conseguido en Comodoro Rivadavia.

“Lo estoy viviendo con mucha felicidad. Todavía no llegamos a caer; es algo histórico ganar en Comodoro”, expresó.

Además, se mostró ilusionado con el acompañamiento del público para este domingo y destacó el esfuerzo de un plantel que combina el fútbol con sus responsabilidades laborales.

“Estos chicos mañana se tienen que levantar a trabajar y todavía siguen hasta tarde acá para entrenar”, contó.

Con la ilusión intacta y el apoyo de su gente, Montoya dejó un mensaje de cara a la revancha: “Yo sé que el domingo vamos a seguir haciendo historia”. 🏆

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