Juan Carlos Pagotto en Santa Cruz: conferencia de prensa del Foro de LLA con Jairo Guzmán

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Fecha del evento: 5 de octubre de 2024

Lugar: Hotel Patagonia, Río Gallegos, Santa Cruz.

El registro completo de la conferencia de prensa brindada en el marco del Primer Foro Austral de las Ideas de la Libertad en Río Gallegos.

Material de archivo publicado con motivo del fallecimiento del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien participó como orador principal del panel y encabezó este encuentro con los medios locales junto al referente santacruceño Jairo Guzmán, la diputada nacional Juliana Santillán y dirigentes del espacio.

Durante la rueda de prensa, los legisladores y referentes abordaron la coyuntura política y económica de Santa Cruz, el debate sobre la “batalla cultural”, el empleo público, el RIGI y la visión de desarrollo para la Patagonia.

Temas tratados en la conferencia:

00:00 Presentación de los referentes nacionales en Río Gallegos.

01:17 Expectativas del Foro Austral y el diagnóstico sobre Santa Cruz.

05:54 Declaraciones del senador Juan Carlos Pagotto sobre el diálogo político y el respeto institucional.

13:00 Matriz productiva, inversión privada y situación económica provincial.

34:40 Posición jurídica y debate sobre leyes en el Congreso de la Nación.

47:45 Visión desde el sector privado y mercado de capitales.

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