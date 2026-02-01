Juan Carrasco, el nene deseadense que se probará en el Barcelona y sueña con ser como Messi

Juan Carrasco, futbolista de apenas 10 años y jugador del club Ferro de Puerto Deseado, viajará en los próximos días a España para probarse en el Club Barcelona, uno de los equipos más importantes del mundo.

La oportunidad surgió a partir de clínicas realizadas en la ciudad de Buenos Aires durante los últimos meses de 2025, organizadas por el club español, donde Juan fue observado y seleccionado por técnicos del Barcelona.

Tras esa evaluación, los entrenadores invitaron al joven santacruceño a realizar una prueba directamente en España, lo que implicó un gran esfuerzo por parte de su familia para concretar el viaje.

El juvenil cruzará el océano con la ilusión de demostrar su talento y seguir aprendiendo en materia futbolística, acompañado por el entusiasmo y el apoyo de su entorno.