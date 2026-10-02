Juan Grabois cruzó a Jairo Guzmán en pleno debate por Malvinas: “Chorros, vendepatrias”

La tensión escaló este miércoles en Diputados durante el debate por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El libertario Jairo Guzmán y el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce a los gritos, con insultos y un enfrentamiento cara a cara que obligó a otros legisladores a intervenir. 🇦🇷

El conflicto comenzó durante la exposición de Myriam Bregman y terminó involucrando también al diputado Gerardo Huesen, quien intercambió insultos con Grabois. Después del episodio en la comisión, Guzmán y Grabois continuaron con el enfrentamiento en redes sociales, donde también intervino el presidente Javier Milei.