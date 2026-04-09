Juan Ignacio González Pedroso, presidente de Clear Petroleum:”La rebaja de regalías es un aliciente”

El presidente de Clear Petroleum SA, Juan Ignacio González Pedroso, valoró el programa impulsado por el gobernador Claudio Vidal y destacó el impacto positivo de la rebaja de regalías en el contexto actual. “Nos ayuda a transitar estos primeros meses”, afirmó en diálogo con La Opinión Austral 💬.

Tras asumir operaciones en el bloque Cañadón de la Escondida–Las Heras luego de la salida de YPF, señaló que la producción se mantiene estable y que ya trabajan en nuevas campañas de reparación y perforación 🔧. Además, remarcó el trabajo conjunto con sindicatos y el gobierno, y se mostró optimista: “Estamos esperanzados en ir poniendo en caja el negocio”, subrayando el compromiso de la empresa con el desarrollo y el futuro energético de Santa Cruz 🤝.

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