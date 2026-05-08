Juan Palacios y el mundo de los coleccionables llegaron a Fuera del Aire

Juan Palacios visitó el programa para conversar sobre su trayectoria en el mundo de los coleccionables con especial énfasis en Star Wars.

El invitado recordó que su inicio se dio en la infancia a través de un set de Lego de la carrera de pods de Anakin Skywalker.

Palacios explicó la complejidad del mercado de cartas y destacó que la carta única del Anillo Único alcanzó un valor de aproximadamente dos millones de dólares.

También detalló que el valor de las cartas de Pokémon depende de diseños como las ediciones Full Art o aquellas que tienen relieves especiales.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.