Jubilaciones en el TSJ de Santa Cruz: la vocal Ludueña habló de un “mamarracho”

La vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Paula Ludueña, cuestionó la decisión de la Caja de Previsión Social de jubilar a tres vocales del máximo tribunal provincial: René Fernández, Paula Ludueña y Alicia de los Ángeles Mercau.

En declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, Ludueña sostuvo que se trata de una medida “arbitraria y compulsiva” y afirmó que podrían presentar cartas y documentos y, de ser necesario, llegar hasta la Corte Suprema, al considerar que se está afectando el principio de estabilidad de los jueces.

La vocal también cuestionó la aplicación del Decreto N°608 del gobernador Claudio Vidal y planteó dudas sobre el impacto de las jubilaciones en las cuentas de la Caja de Previsión Social. “Un organismo del Poder Ejecutivo jubila a tres vocales del Tribunal Superior que están amparadas por la Constitución”, sostuvo, y calificó la situación como “un mamarracho”.

El caso se vincula con la discusión judicial sobre la constitucionalidad del Decreto N°608, que modificó el procedimiento de jubilación. Según se explicó durante la entrevista, una medida cautelar había frenado su aplicación, pero posteriormente fue revocada por la nueva mayoría del Tribunal Superior de Justicia.

La situación también reconfigura la composición del máximo tribunal provincial, que actualmente cuenta con nueve vocales luego de una reforma que incorporó cuatro nuevos integrantes.