Jubilaron a tres juezas de Santa Cruz: entrevista a Cristian Sánchez, vocal de la Caja de Previsión

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz aprobó 27 jubilaciones durante una reunión extraordinaria de Directorio, entre ellas las de las vocales del Tribunal Superior de Justicia Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el vocal por los trabajadores activos de la CPS, Cristian Sánchez, cuestionó la aplicación del Decreto 608 y advirtió sobre su impacto en el sistema previsional.

“Si nosotros queríamos mantener el sistema previsional, tenemos que cuidar al aportante activo”, sostuvo Sánchez, quien además afirmó: “Estamos sacando los activos de encima y quedarnos con más jubilados que activos”.

Durante la entrevista también aseguró: “Estas personas ni siquiera saben que están siendo jubiladas” y cuestionó que “con este decreto lo que hacen es jubilarte de manera forzosa”.

Sánchez explicó por qué había judicializado el Decreto 608, se refirió a la caída de la medida cautelar que había frenado su aplicación y anticipó que analizará nuevas acciones judiciales junto a su abogado, Matías Solano.

Además, apuntó contra el impacto político de las jubilaciones de las vocales del Tribunal Superior de Justicia y sostuvo: “Esto es claramente una intencionalidad política en contra del Tribunal Superior”.

La entrevista fue realizada minutos después de la reunión extraordinaria de la Caja de Previsión Social.

Suscribite a La Opinión Austral para recibir las principales noticias de Santa Cruz y la Patagonia.

#SantaCruz #CajaDePrevisiónSocial #CristianSánchez #LaOpiniónAustral