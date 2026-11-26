Juicio a Luciano Giménez: el desgarrador pedido de justicia de Yanet Costilla

En el marco del juicio a Luciano Iván Giménez por el intento de femicidio contra Yanet Costilla, la fiscal Verónica Subik solicitó una pena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Durante la emisión de La Mañana de LU12 por LU12 AM680 Radio Río Gallegos, repasamos los puntos clave de los alegatos, el pedido de condena por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, junto con el desgarrador testimonio de la víctima ante el Tribunal: “Lo único que pido es justicia, no venganza”.