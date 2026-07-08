Juicio ARA San Juan: Hugo Miguel Correa se declaró inocente ante el tribunal

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan entra en sus instancias finales. Durante la jornada de últimas palabras, el ex jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa, afirmó ante el tribunal que es inocente y que cumplió rigurosamente con todas las obligaciones de la normativa naval, dedicando además un espacio relevante de su discurso a recordar a los 44 tripulantes fallecidos.