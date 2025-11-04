Juicio político a Fernando Basanta: Sergio Macagno reaccionó a la defensa de Fernando Basanta

Qué dijo el abogado que pidió el juicio político a Fernando Basanta después que se presentó ante la Sala Juzgadora.

Sergio Macagno cuestionó la estrategia defensiva y advirtió sobre presiones institucionales en la Sala Juzgadora por parte del abogado Alejandro Ruggero, quien representa al vocal de Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz suspendido. Para el denunciante la defensa de Basanta en el Juicio político fue “temeraria” y llegó casi al punto de “chantaje o extorsión”. Se lo acusa de haber aceptado el cargo sin cumplir con la cantidad de años de ejercicio de la abogacía que requiere la ley para ese cargo.