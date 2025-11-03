Juicio Político contra Fernando Basanta

La Cámara de Diputados de Santa Cruz inició esta tarde la sesión de la Sala Juzgadora para avanzar en el juicio político contra el vocal del Tribunal Superior, Fernando Basanta.

Actualmente se encuentra suspendido con el 50% de su salario hasta la resolución del proceso. El abogado penalista, Alejandro Ruggero, es el responsable de la defensa del acusado.

En su exposición, Ruggero calificó el juicio político como nulo y sostuvo que no es ámbito para discutir ese tema, ya que el correspondiente, en todo caso, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.