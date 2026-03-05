Juicio por el ARA San Juan: el audio del capitán del submarino

En la segunda jornada del juicio del ARA San Juan -con la cobertura de La Opinión Austral– se vivió un momento sobresaliente cuando el excapitán Claudio Villamide se sentó ante el Tribunal a declarar como imputado en la causa por el fallecimiento de los 44 tripulantes.

Luego de una serie de explicaciones técnicas, Villamide reprodujo el audio del Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández -falleció en el ARA San Juan- generando una fuerte polémica en la querella y familiares de los submarinistas que seguían el juicio que se lleva adelante en Río Gallegos, Santa Cruz.