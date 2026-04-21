Juicio por el ARA San Juan: Luis Tagliapietra advirtió la posible nulidad del proceso

El abogado y querellante Luis Tagliapietra cuestionó la competencia del tribunal en Santa Cruz y advirtió que el proceso judicial podría caer por “forum shopping”, al considerar que el debate debería realizarse en Mar del Plata.

Tagliapietra denunció que la Armada Argentina mintió sobre la ubicación de la desaparición para alejar el foco de atención de Buenos Aires, radicando la denuncia en la justicia federal de la Patagonia de forma irregular.

Según explicó el letrado en LU12 AM680, las coordenadas del hallazgo se ubican a 275 millas de la costa, fuera de la zona económica exclusiva, lo que invalida el argumento geográfico utilizado para fijar la sede en la provincia.

La preocupación central radica en que la Corte Suprema aún debe resolver este planteo de competencia; si se determina que el tribunal no era el correspondiente, todo lo actuado en el juicio podría ser declarado nulo.

“La violación de una garantía constitucional no se puede subsanar nunca”, sentenció el padre de uno de los 44 tripulantes, remarcando que esta maniobra técnica pone en riesgo la validez del camino hacia la justicia.