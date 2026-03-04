Juicio por el ARA San Juan: un acusado reveló un audio del capitán del submarino y generó polémica

En la segunda jornada del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos y rechazó las acusaciones en su contra. “Los cargos que se me hacen son injustos, son falsos y yo soy inocente”, afirmó.

Durante su exposición, Villamide reprodujo un audio del capitán de fragata Pedro Martín Fernández, comandante del submarino al momento de su desaparición el 15 de noviembre de 2017. En el extracto, develado en la transmisión oficial del juicio, Fernández describía el estado operativo de la unidad, señalando que estaba “operativa con una profundidad limitada a 100 metros” y mencionando actividades realizadas, como navegaciones y el cambio de periscopios en Puerto Belgrano.

El imputado sostuvo que existía “consenso unánime” entre oficiales submarinistas respecto al ingreso del buque a dique en el primer semestre de 2018 y afirmó que el carenado es una tarea de mantenimiento preventivo que no inhabilita la navegación. También indicó que, al 1 de septiembre de 2017, la Armada tenía “dos terceras partes de sus buques con el carenado vencido”.

La reproducción del audio generó indignación en las familias. La abogada Valeria Carreras, representante de 34 familiares, consideró que fue “innecesaria y dolorosa” y cuestionó que se sostuviera que el buque estaba en buenas condiciones de navegación.

A Villamide se le atribuye haber omitido diligencias vinculadas al alistamiento y mantenimiento del ARA San Juan y haber permitido su participación en operaciones en 2017 pese a limitaciones operativas y pedidos de ingreso a dique. El juicio continúa en Río Gallegos, donde se buscan determinar responsabilidades por la tragedia que dejó 44 tripulantes muertos.

