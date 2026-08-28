Juicio por el crimen de Nelson Romero: qué le atribuyen al único acusado

Este viernes comenzó en la Cámara Oral de Río Gallegos el debate por el homicidio de Nelson Ariel Romero, quien desapareció el 19 de agosto de 2024 y fue encontrado semienterrado cuatro días después.

José Daniel Cabrera Gallardo, entonces suboficial del Ejército Argentino, es el único acusado. Según la acusación, el 19 de agosto de 2024, cerca de las 20:20, habría provocado la muerte de Romero de al menos dos disparos con una pistola 9 mm dentro de una Ford Ranger.

De acuerdo con la imputación, el vehículo se encontraba estacionado sobre la colectora de la Autopista 17 de Octubre, a pocos metros de la vivienda de Romero, en el barrio Forestal, frente a la Escuela de Cadetes de Policía.

La acusación sostiene que el hecho y el posterior retiro del lugar en la camioneta, con el cuerpo de la víctima en su interior, habrían quedado registrados por una cámara de seguridad ubicada en la vivienda de Romero.

El móvil atribuido por la acusación habría sido la búsqueda de un beneficio económico. Según se indicó, después de la muerte de Romero se habrían realizado cuatro transferencias de $100.000 cada una.

Además, al día siguiente se habría efectuado una transferencia de $1.087.430,30 para la compra de un teléfono celular iPhone 15 Pro, utilizando una tarjeta de crédito Mastercard terminada en 5898.

Durante el juicio se analizarán las pruebas reunidas en la investigación, entre ellas registros de cámaras de seguridad, información de telefonía celular, pericias forenses y rastros de sangre. Será la Justicia la que determine la responsabilidad del único acusado.