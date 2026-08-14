Juicio por el crimen de Rubén Mansilla: 12 años para Seijas y absolución para Diaz

La Cámara Oral condenó a Luka Seijas a 12 años de prisión por el asesinato del expolicía Rubén Mansilla, ocurrido a la salida del boliche Belfast. Facundo Díaz, quien también había sido juzgado, fue absuelto al no encontrarse elementos suficientes para responsabilizarlo por el crimen.

La familia Mansilla manifestó su profunda disconformidad con el fallo y reclamó prisión perpetua para ambos acusados. “Quería que perpetua para los dos, perpetua”, expresó Adrián Mansilla, hermano de la víctima.

La abogada de la familia también cuestionó la absolución de Díaz y sostuvo que existen elementos para revisar la decisión: “Hay suficientes elementos para que este dictamen no hubiera sido de esta manera”.

Tras la sentencia comienzan a correr los plazos para las apelaciones. La familia puede recurrir ante Casación y, eventualmente, ante el Tribunal Superior de Justicia. El caso, por lo tanto, continuará en otras instancias judiciales.