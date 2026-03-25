En el proceso se investigan las presuntas responsabilidades de altos mandos de la Armada por la pérdida de la nave y la muerte de sus 44 tripulantes.

El reinicio del proceso judicial en Río Gallegos se da en un contexto de alta expectativa por parte de los familiares de los 44 tripulantes, que desde hace años reclaman verdad y justicia.

Tal como se viene informando, esta nueva etapa del juicio estará fuertemente enfocada en testimonios técnicos, una instancia clave para comprender en profundidad qué ocurrió en los días previos al último contacto con el submarino.

De acuerdo al cronograma oficial al que accedió La Opinión Austral, el miércoles declara un grupo de mayor jerarquía dentro de la Armada: los contraalmirantes Eduardo Alfredo Pérez Bachi, Guillermo Luis Lezana y Ángel Antonio Cuccorese, junto a Pablo Leandro Lestingi y el capitán de fragata Carlos Guillermo Torrissi. Seguí la cobertura en vivo con todos los detalles, testimonios y el desarrollo de una causa clave para la búsqueda de verdad y justicia.

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