Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: día 8 Octava audiencia del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la tragedia naval que conmocionó a la Argentina en 2017.

En el proceso se investigan las presuntas responsabilidades de altos mandos de la Armada por la pérdida de la nave y la muerte de sus 44 tripulantes.

El reinicio del proceso judicial en Río Gallegos, luego de la primera semana de audiencias a comienzos de marzo, se da en un contexto de alta expectativa por parte de los familiares de los 44 tripulantes, que desde hace años reclaman verdad y justicia.

Tal como se viene informando, esta nueva etapa del juicio estará fuertemente enfocada en testimonios técnicos, una instancia clave para comprender en profundidad qué ocurrió en los días previos al último contacto con el submarino.

De acuerdo al cronograma oficial al que accedió La Opinión Austral, el jueves cerrará la semana con las exposiciones del contraalmirante Mario Claudio Alessio, el vicealmirante Francisco Javier Medrano, el comodoro Gabriel Eduardo Attis, el capitán de navío Daniel Gustavo Chaluleu y el suboficial segundo César Alberto Figueroa. Este último tramo podría aportar definiciones clave sobre la articulación entre distintas áreas y niveles jerárquicos. Como viene ocurriendo desde la primera semana de juicio, se ha notado que la jerarquía es fundamental en la búsqueda de responsabilidades ya que se ha nombrado “la cadena de mando”.

Seguí la cobertura en vivo con todos los detalles, testimonios y el desarrollo de una causa clave para la búsqueda de verdad y justicia.