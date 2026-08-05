Juicio por la muerte de Mansilla: los acusados no declararon y esperan los alegatos

Avanza el juicio por la muerte del ex policía Mansilla, ocurrida tras una agresión registrada el 26 de mayo de 2024 a la salida de un local bailable de Río Gallegos. Los imputados, Luka Seijas y Facundo Ismael Díaz, son juzgados por el delito de homicidio en ocasión de robo en grado de coautores.

Durante la cobertura se informó que ambos acusados optaron por no declarar ante el tribunal y que la causa ingresó en la etapa de alegatos, tras el desarrollo de las primeras jornadas del debate.

Según se recordó en la audiencia, la víctima fue atacada cuando salía de un boliche y, de acuerdo con la acusación, los agresores intentaron sustraerle la billetera. Como consecuencia de la brutal golpiza, Mansilla fue trasladado al hospital, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

En la transmisión también se destacó que, al momento de los hechos, los imputados tenían alrededor de 19 años. Uno de ellos había manifestado que estaba “terminando el secundario” y que “trabajaba en un local de ropa” cuando ocurrió el episodio.

El tribunal continuará con el proceso hasta conocer los alegatos y la resolución judicial sobre la responsabilidad de los acusados en el crimen.