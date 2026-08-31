Juicio por Nelson Romero: declaran peritos y policías para reconstruir el crimen

En el marco del juicio oral por el crimen del empresario Nelson Romero en Río Gallegos, da inicio una etapa clave del debate procesal centrada en las declaraciones de efectivos policiales y peritos que trabajaron en la recolección de pruebas e investigación del hecho.

Durante la jornada, la justicia abordará la reconstrucción del recorrido que realizó la camioneta para transformar indicios y peritajes en una secuencia concreta de los acontecimientos. El proceso judicial tiene como único imputado y arrestado a un joven que pertenecía al Ejército Argentino, quien previamente confesó la autoría del crimen.

El desarrollo de las audiencias con el aporte técnico de los investigadores busca consolidar el material probatorio de cara a una sentencia y determinar si la logística, el traslado y el ocultamiento del cuerpo fueron ejecutados de forma individual o si existió la participación de un cómplice en el hecho.