Juicio por Nelson Romero: se realizó la reconstrucción del recorrido y mañana son los alegatos

En el marco de la segunda jornada del juicio oral por el crimen del empresario Nelson Ariel Romero en la Cámara Oral de Río Gallegos, se presentaron registros de cámaras de seguridad y se llevó a cabo la reconstrucción del recorrido realizado por la camioneta en la zona de chacras y canteras la noche del hecho.

Las pruebas audiovisuales e inspecciones ubican en el mismo lugar y momento a la víctima y al único imputado en la causa, José Daniel Cabrera Gallardo, exsuboficial del Ejército Argentino. La fiscalía, integrada por Verónica Zuvic y Aldana Ochoa, junto a los querellantes Gabriel Bertorello y Cristian Arel, sostienen la acusación por el delito de homicidio agravado criminis causa por el uso de arma de fuego, figura que contempla la pena de prisión perpetua. Por su parte, la defensa del procesado está a cargo de los abogados Rodrigo Marín y Matías Solano.

Tras concluir la etapa de producción de pruebas y el análisis del material recabado por los peritos, la causa ingresa en su fase definitoria con la exposición de los alegatos de las partes, fijados para la jornada del miércoles.