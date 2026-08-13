Julieta Corroza: “El RIGI es muy importante para la inversión hidrocarburífera y la cadena de valor”

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Bajo el lema “La energía en clave federal”, se desarrolla desde esta mañana el encuentro de la AmCham Argentina.

💬 En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, Julieta Corroza, senadora por Neuquén, destacó las oportunidades que actualmente genera el RIGI para el sector hidrocarburífero y valoró el potencial de nuevas inversiones que podría generar la aprobación del denominado “Súper RIGI”.

📍 La Opinión Austral realizó una cobertura especial desde el lugar con las periodistas @moralesmlaura y @cami_fp.