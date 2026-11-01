Julio Bárbaro: “Con Néstor tuve una relación de amistad y coherencia”

El dirigente político, escritor, profesor y analista argentino Julio Bárbaro dialogó en exclusiva con Radio LU12 AM680. Durante la entrevista, recordó el vínculo de amistad que mantuvo con el expresidente Néstor Kirchner, expresó sus cuestionamientos a Cristina Fernández de Kirchner y arremetió contra la gestión de Javier Milei.

“Yo me sigo considerando un militante, porque no usé el poder para enriquecerme y puedo caminar por la calle, que me paren y me saquen una foto. Y hay una frase que me dicen todos los días: ‘yo no soy peronista pero a usted lo respeto’. Creo que el verdadero peronista es aquel que es respetado por los no peronistas”, afirmó.