Julio Cao: la historia del maestro que fue voluntario a Malvinas y murió el último día de la guerra

Julio Rubén Cao era maestro, estaba casado y esperaba el nacimiento de su hijo cuando decidió ofrecerse como voluntario para combatir en Malvinas. Su historia quedó marcada por una frase que refleja la convicción con la que tomó aquella decisión: no podía enseñarles a sus alumnos sobre los héroes de la patria y, al mismo tiempo, esconderse.

En diálogo con La Mañana de LU12, Leonardo Abraham, docente y escritor de Río Gallegos, contó la historia de Cao y el trabajo que realizó para reconstruir su vida en un libro. El maestro murió el 14 de junio de 1982, mientras regresaba hacia Puerto Argentino, en el último día de la guerra.