El conductor Julián Weich participó este miércoles de los Premios Martín Fierro de la Música, realizados en Tango Porteño, una ceremonia que reconoció a referentes del rock, el folclore, la cumbia, el tango y la música urbana. En diálogo con La Opinión Austral, destacó el valor de estos galardones para la cultura argentina: “Martín Fierro es la tradición histórica de nuestro país. Nuestros músicos, si son reconocidos, es porque le llegan a la gente”.
La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.
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