Jullián Weich, presente en los Martín Fierro de la Música

El conductor Julián Weich participó este miércoles de los Premios Martín Fierro de la Música, realizados en Tango Porteño, una ceremonia que reconoció a referentes del rock, el folclore, la cumbia, el tango y la música urbana. En diálogo con La Opinión Austral, destacó el valor de estos galardones para la cultura argentina: “Martín Fierro es la tradición histórica de nuestro país. Nuestros músicos, si son reconocidos, es porque le llegan a la gente”.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.