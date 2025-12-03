Este miércoles juran 127 diputados nacionales y se eligen autoridades para 2026. Por Santa Cruz asumen Juan Carlos Molina, Moira Lanesan Sancho y Jairo Guzmán.
⚖️ La Libertad Avanza se consolida como primera minoría con 95 diputados, superando a Unión por la Patria. LLA busca la vicepresidencia primera mientras UP ratifica a Cecilia Moreau.
🌎 La Cámara también incluye al PRO, UCR, Frente de Izquierda y Provincias Unidas. Los nuevos diputados santacruceños reemplazan a Roxana Reyes, Gustavo González y Facundo Prades.
