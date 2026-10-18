Justicia por Carla Martina Ríos: nueva marcha en Las Heras

La comunidad volvió a reunirse este sábado en la plaza San Martín para acompañar a la familia de Carla Martina Ríos Fernández, la joven de 22 años que murió hace una semana tras un incendio en Las Heras.

Con pancartas y cantos en memoria de mujeres asesinadas en la ciudad, los presentes acompañaron a Cintia, la mamá de Carla, quien encabezó nuevamente la movilización para pedir justicia.

Según las pericias, el incendio habría sido intencional. Las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido e indagan sobre el papel de Enzo, pareja de la víctima, en el marco de la investigación.

La comunidad ya se había movilizado esta semana bajo la consigna “Martina, hoy encendemos una vela por vos”, en una convocatoria que reunió a unas 300 personas.

Carla trabajaba en la Guardia Urbana Municipal y colaboraba en el rescate de animales. Mientras avanza la investigación, se aguardan testimonios y aportes de vecinos que puedan ayudar a determinar qué pasó.