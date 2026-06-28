“Justicia por Indio y Bigotes”: proteccionistas denuncian maltrato animal en el corralón municipal

Vecinos, rescatistas y proteccionistas se manifestaron en Río Gallegos para pedir justicia por la muerte de los perros Indio y Bigotes, ocurrida en el Corralón Municipal.

Las organizaciones denunciaron presuntas irregularidades en el cuidado de los animales alojados en el predio y reclamaron explicaciones sobre lo sucedido.

Durante la protesta, también señalaron las condiciones de encierro prolongado y pidieron que los animales tengan un espacio de cuidado adecuado.

“Los perros no pueden estar hacinados hace dos años”, expresó la proteccionista Carolina Patán, quien además reclamó respuestas oficiales y continuidad para las tareas de asistencia y castración.