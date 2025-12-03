Karting en Río Gallegos: Historia, crecimiento y la pasión de Óscar Sarmartano

En este episodio, exploramos este ambiente “especial y muy singular” visitando a Óscar Sarmartano, dueño de uno de los centros de karting más grandes de la ciudad. Óscar nos cuenta cómo se involucró en el karting a través de su hijo, Ivo, y cómo se enfrentó al “hermoso mundo del dos tiempo” sin conocimientos iniciales (“sin saber nada”). Hoy, maneja el armado completo de numerosos chasis, desde la tapa de cilindro hasta el carburador, y se enorgullece de fomentar un automovilismo económico (mencionando un cigüeñal que duró cinco años).

Historia y Sedes Emblemáticas:

El karting en Río Gallegos tiene una historia de movimientos muy especiales. Conoce los inicios con pioneros como el flaco Topsic, Tito Moreno y Chiquito Vázquez, y los lugares históricos donde se corrió:

• Alrededor de la manzana del Hispano (Alberdi, Sarmiento, Roca, España).

• El borde costero, pasando entre el galpón y la ría.

• Dentro de la cancha de fútbol del Hispano (en forma de rectángulo).

• La Ría y La Armada.

• El antiguo circuito del autódromo, en la época de Federico Alonso.

Además, recordamos el olor característico del aceite Castrol o Castor a base de ricino, que Óscar asocia 100% con el karting de antaño.

El Auge Actual y el Semillero de Talentos:

El deporte está en un momento de gran crecimiento. Una carrera reciente de invitados atrajo a 60 karts y casi 90 pilotos. El karting funciona como un “colador” o semillero fundamental, preparando a jóvenes para saltar a la pista, como lo hicieron pilotos destacados a nivel nacional como Federico Alonso, Sebastián Gómez y Tiago Martínez.

Se han implementado categorías como los Cajeros (cuatro tiempos), que hoy suman cuatro divisiones (Junior, Master, Master +40). La categoría Master +40, con 35 autos entre las dos Master en la última carrera, permite que incluso pilotos mayores, como Tomás Esquerran (de 69 años), sigan compitiendo y disfrutando de la actividad.

¡El Desafío de Crecer!

Debido a esta masiva participación, el cartódromo ha quedado “re-chico”. Óscar detalla la urgente necesidad de ampliar la infraestructura, extendiendo la pared de los boxes y asfaltando esa área, para manejar la gran afluencia de gente y carpas.

¡No te pierdas los detalles de cómo la pasión, la historia y la dedicación mantienen vivo el motor del karting patagónico!

