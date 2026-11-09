Kicillof: “Esperemos que escuchen al papa, tuvo palabras muy relevantes”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó el mensaje del papa León XIV durante su visita a la Argentina y valoró sus reflexiones sobre la educación, la universidad pública, la pobreza, la inclusión y la unidad del pueblo.

“Me voy feliz de haber escuchado al Papa por primera vez”, expresó a la salida del Palacio Libertad, tras la cadena nacional de Javier Milei y el Sumo Pontífice.

Además, resaltó el llamado a la tolerancia y la solidaridad, y remarcó una de las ideas centrales del discurso: “La economía tiene que estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía”.

Kicillof confirmó que acompañará la visita del Papa al Cotolengo y que estará presente en la misa central del próximo miércoles.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires con @cami_fp y @moralesmlaura.