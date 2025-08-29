Kostensuchus atrox: el cocodrilo que cazaba dinosaurios en Santa Cruz

Hace 70 millones de años, en Santa Cruz, habitaba un depredador temible: Kostensuchus atrox, el “cocodrilo corredor” capaz de enfrentarse y hasta devorar a algunos dinosaurios.

En este video repasamos el increíble hallazgo presentado en Río Gallegos por un equipo interdisciplinario del CONICET. Marcelo Isasi, quien descubrió los restos fósiles, cuenta cómo fue la campaña de 2020, interrumpida por la pandemia, pero que dejó huellas imborrables en la paleontología argentina.