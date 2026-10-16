L-Gante: “Quiero dedicar mi Martín Fierro a mi mamá y a mi hija”

Elian Ángel Valenzuela​, conocido artísticamente como L-Gante, fue reconocido como Mejor Artista Urbano en los Martín Fierro de la Música, realizados este 14 de octubre en el teatro Tango Porteño en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de recibir este reconocimiento, expresó su emoción en diálogo con La Opinión Austral y otros medios. “Le digo a los chicos que sueñan y tienen metas en la música, que crean en ellos mismos y se reinventen las veces que tengan que ser y acompañados de la fe uno puede llegar a lo que se imagine”.