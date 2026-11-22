¡La abuela la-la-la cumplió 92 años!

Yolanda Odesia Gómez, la querida “Abuela la-la-la-la-la” de Río Gallegos, celebra un nuevo cumpleaños. Tiene una historia de vida marcada por el amor a su familia y una pasión que conquistó a los riogalleguenses: alentar a la Selección argentina desde su ventana.

Hincha de Lionel Messi y de todo el equipo, se hizo conocida por sus festejos cada vez que juega Argentina. “A Messi lo quiero y estoy siempre, cuando está él, estoy prendida al televisor”, contó en una entrevista exclusiva con el Grupo La Opinión Austral.

¡Feliz cumpleaños, abuela! Que nunca falten los motivos para abrir la ventana, cantar y festejar.