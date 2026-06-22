La “abuela la-la-la” de Río Gallegos recibió la camiseta de la selección

La emoción fue simple y genuina: Yolanda Odesia Gómez, la querida “Abuela la-la-la-la-la” de Río Gallegos, recibió la camiseta de la Selección Argentina enviada por La Opinión Austral .

A sus 91 años, el gesto la sorprendió y la dejó muy contenta, en línea con su costumbre de seguir a la Scaloneta desde su casa.

Fiel seguidora de Lionel Messi y de la Selección, agradeció el regalo y dijo que la va a usar para alentar en cada partido, como hace siempre desde su ventana