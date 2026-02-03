La banda del Ejército conmemoró la batalla de San Lorenzo en la plaza San Martín de Río Gallegos

Hoy 3 de febrero se conmemora el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo, el enfrentamiento en el que los Granaderos a Caballo, al mando de José de San Martín, vencieron a las tropas realistas de la milicia de Montevideo.

En este marco, la banda del Regimiento de Infantería Mecanizado 24 de Río Gallegos realizó un recorrido musical por el centro de la ciudad para conmemorar esta gesta y también la Batalla de Caseros.

El repertorio incluyó canciones del litoral y marchas patrias como la Marcha de San Lorenzo y Sargento Cabral, acompañando el homenaje histórico.

El sargento Reinoso, maestro de la banda, reafirmó la importancia de la fecha y destacó la tradición del Ejército de no olvidar lo ocurrido un 3 de febrero.

La actividad de la mañana se desarrolló de 11:30 a 12:30. Para quienes no pudieron asistir, el recorrido se repetirá desde las 18:30, comenzando en Mariano Moreno y San Martín, pasando por la Plaza San Martín y finalizando en la costanera.